Costacurta a Sky: «Derby? Quelli del 2003..»

Costacurta ha parlato a Sky nel pre partita dell’euroderby tra Milan e Inter in Champions League. Ecco cosa ha detto:

«Quei due derby del 2003 avevo paura di perderli, era l’avversaria più temuta ma sapevamo a cosa andavamo incontro, nonostante per come sia fatto io in genere non ne avevo. ».

THEO – «Ci sono situazioni difensive in cui deve migliorare, mentre a spingere è tra i migliori al Mondo»