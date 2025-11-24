Costacurta esalta Il Milan: «Con l’Inter una vittoria Allegriana. Mercato? Questo acquisto sta facendo la differenza»

Connect with us

Costacurta

Costacurta, leggenda del Milan, ha analizzato la pesante vittoria del club rossonero nel derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha celebrato a Sky la vittoria del Milan nel Derby, definendola una “vittoria allegriana” per la solidità e l’approccio tattico.

PAROLE – «Voglio sottolineare l’attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo. Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l’Inter è stata poco pericolosa a destra è anche per la presenza del francese da quella parte».

Costacurta ha analizzato il miglioramento difensivo, nonostante i dubbi sulle singole individualità: «La difesa è ancora un punto debole, ma Allegri ha abbassato la squadra, c’è un aiuto reciproco. Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarsi di 10-20 metri verrebbero fuori di più».

