Costacurta esalta Il Milan: «Con l’Inter una vittoria Allegriana. Mercato? Questo acquisto sta facendo la differenza»

Costacurta, leggenda del Milan, ha analizzato la pesante vittoria del club rossonero nel derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha celebrato a Sky la vittoria del Milan nel Derby, definendola una “vittoria allegriana” per la solidità e l’approccio tattico.

PAROLE – «Voglio sottolineare l’attenzione che ha messo in campo il Milan. Hanno la percezione del pericolo, su questo è migliorato tantissimo il Diavolo. Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan. Se l’Inter è stata poco pericolosa a destra è anche per la presenza del francese da quella parte».

Costacurta ha analizzato il miglioramento difensivo, nonostante i dubbi sulle singole individualità: «La difesa è ancora un punto debole, ma Allegri ha abbassato la squadra, c’è un aiuto reciproco. Difendendo bassi vengono fuori meno i limiti, se dovessero alzarsi di 10-20 metri verrebbero fuori di più».