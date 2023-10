Cosmi sicuro: «Il Milan passa da eroe, ma gli è andata bene». Le sue dichiarazioni dopo l’ultimo turno di campionato

Serse Cosmi è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni.

COSMI – «Secondo me c’è una follia generale nel passare da armata vincente ad avere problemi di età e rosa. Non c’è il minimo equilibrio nei giudizi! Prima di queste due partite dissi che sarebbero state due partite pericolosissime. Ed è andata bene al Milan, se no erano due pareggi, che potevano sembrare due passi falsi. Ripeto, se vinci 2-0, giochi in casa e sei l’Inter, teoricamente dovresti avere novanta possibilità su cento di portare a casa il risultato. Però incontri il Bologna, che è un’ottima squadra e non la batti facilmente. Anche se vai in vantagigo. Sicuramente ci sono degli errori difensivi. Come quello fatto dal Bologna sull’eurogol di Lautaro Martinez ma anche dall’Inter in occasione del gol di Joshua Zirkzee, ma il Bologna il risultato se lo porta meritatamente a casa contro l’Inter. Poi il Milan passa da eroico, vincendo in quella maniera contro il Genoa, e l’Inter diventa un squadra con grandi problemi…».