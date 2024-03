Milan Femminile, Corti: «Ora inizia un campionato nuovo, questo è l’obiettivo» – VIDEO

Corti dopo Milan Pomigliano Femminile: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo la vittoria per 4 a 0

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – Il Milan Femminile ha battuto con il risultato di 4 a 0 il Pomigliano. L’allenatore rossonero Corti ha analizzato nel post-partita il match.

OBIETTIVO – «L’obiettivo è quello di arrivare sesti in classifica e di fare punti ogni gara. Come ho detto alle ragazze, inizia un campionato nuovo e anche se non ci sono trofei di mezzo l’obiettivo è di arrivare sesti. Credo che la stagione non sia stata tra le più positive e dobbiamo rendere il finale l’aspetto più positivo della stagione stessa».

MODULO – «Di solito giochiamo con il 4-3-3, però in fase di costruzione in movimento cerchiamo di metterci a tre per cercare di attrarre le giocatrici offensive e trovare gli spazi li dietro. E’ una tendenza che da un paio di mesi stiamo avendo e ci ha portato a dei risultati positivi. Per quanto riguarda la costruzione del gioco è un modulo che si replica sia nel maschile che nel femminile e se porta benefici cercheremo di continuare ad utilizzarlo».

IJEH – «E’ arrivata in punta di piedi, sicuramente sottolineando il fatto che non fosse allenata alla partita. Ci ha messo un pò e penso che sia uno dei profili interessanti che abbiamo a disposizione nel reparto offensivo. Credo che per il fisico, le qualità e le capacità tecniche che ha possa dire la sua da quì fino alla fine del campionato».