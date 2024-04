Mercato Milan, concorrenza accesa per Buongiorno! Cairo avvisa le pretendenti: fissato il prezzo

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Alessandro Buongiorno: il Tottenham piomba sul difensore e Cairo fissa il prezzo

Come riferito dal Daily Express, aumenta per il calciomercato Milan la concorrenza per Alessandro Buongiorno, centrale del Torino finito nei radar rossoneri già dallo scorso gennaio.

Sul ragazzo sarebbe piombato anche il Tottenham con Cairo che ha avvisato sia gli inglesi che le altre squadre interessate: per arrivare al classe ’99 servirà un assegno da almeno 40 milioni di euro. Prossimi mesi decisivi.