Corti dopo il KO con la Roma: «Lavoriamo sull’aspetto caratteriale»

Davide Corti ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta del Milan Femminile contro la Roma. Ecco cosa ha detto

«Abbiamo preparato la partita in settimana pensando di venire a giocare a testa alta, perché è quello che dobbiamo fare, e quindi avere un atteggiamento positivo. Nel primo tempo l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi, come l’avevamo preparata, andando a prenderle alte senza nessun timore, stando attente alle ripartenze, e questo è stato gestito bene. Ci auguriamo che questo atteggiamento positivo si estenda al secondo tempo nella prossima partita. Dobbiamo imparare a riuscire a chiudere le partite quando abbiamo l’occasione, sfruttando il momento di debolezza che la Roma ha mostrato grazie al nostro atteggiamento»

PRESTAZIONI – «L’aspetto caratteriale è quello su cui dobbiamo lavorare, deve durare tutta la partita. Bisogna gestire meglio l’aspetto emotivo. Quindi anche se si dovesse subire la rete del pareggio, non inchinarsi, ma continuare a giocare. Le prestazioni sono state buone, sono soddisfatto sotto quel punto di vista. E’ normale che in una classifica come questa si preferiscono i tre punti alla prestazione, ma bisogna partire da qualche cosa. In questo momento le prestazioni e l’espressione del gioco comincia a trovare la sua applicazione. La prossima partita può essere più brutta ma vittoriosa»