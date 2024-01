Milan Femminile, Corti: «Ho visto la voglia di vincere, dobbiamo lavorare su questo»

Mister Corti ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il pareggio del Milan Femminile in casa del Pomigliano

Le parole di mister Corti ai canali ufficiali del club rossonero dopo il pareggio del Milan Femminile in casa del Pomigliano:

PAROLE – «Abbiamo provato a giocarla, loro si sono difese bene, purtroppo non siamo arrivate a concludere in porta spesso, dobbiamo essere brave a capire come utilizzare altre strategie quando ci sono questo tipo di partite. La voglia di cercare i tre punti è stata la cosa più importante. Cercheremo di lavorare a situazioni per scardinare questo tipo di difese»