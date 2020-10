Corsport, la Figc e la Lega studiano un piano alternativo per sopperire ad un altro eventuale blocco, data la situazione Covid

Corsport, la Figc e la Lega studiano un piano alternativo per sopperire ad un altro eventuale blocco, data la situazione Covid.

IN CASO DI STOP- “Playoff, il piano”. Titola così il Corriere di questa mattina, poi aggiunge: “L’alternativa di Lega e Figc in caso di altri stop”. E ancora: “Torneo in tre fasi di 340 gare: chiusura con Final Eight in stile Champions“.