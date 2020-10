Corsport: “Inter in ansia. Dopo Bastoni anche Skriniar con il Covid”

Corsport, al centro della prima pagina la questione Covid sempre più viva che a turno colpisce le squadre di Serie A, ora tocca all’Inter

INTER IN ANSIA- “Inter in ansia. Dopo Bastoni anche Skriniar con il Covid”. Così il Corriere di questa mattina che poi aggiunge: “Emergenza difesa verso il Derby”. Non solo Inter-Milan: “E nel Genoa 17 calciatori non sono ancora guariti”.