Corsport- Gazidis, fiducia a Pioli ma con uno staff differente

FIDUCIA IN PIOLI- “Gazidis rifà il Milan. C’è fiducia in Pioli. L’ad rossonero incontra l’allenatore: può restare anche in futuro con un altro staff. Maldini, Boban e Massara non partecipano al colloquio che sa di futuro”. Così il Corriere di questa mattina al proprio interno.