Pioli, Amerini: «Il suo lavoro verrà apprezzato. Il Milan ora è una squadra»

Pioli raccontato da Daniele Amerini, suo ex giocatore che ad oggi ne apprezza le doti di tecnico capace di fare di un un gruppo una squadra

Pioli raccontato da Amerini, ex centrocampista allenato in passato dal tecnico rossonero, ha parlato così di lui Tmw.com. Lui come tanti altri ne apprezza le doti e spera che anche in società sappiano riconoscerle.

COMPLIMENTI- «Ho visto il Milan a Firenze con la Fiorentina e devo dire che mi ha positivamente impressionato per 75 minuti. Complimenti a Pioli, ha preso in mano una squadra non di alto livello. Se cambiano le cose in società non so cosa accadrà ma credo che comunque verrà apprezzato il lavoro di Pioli».

SU BOBAN E MALDINI- «Boban e Maldini hanno comunque fatto un buon lavoro prendendo buoni giocatori a prezzi competitivi. Con Pioli adesso sta diventando una squadra».