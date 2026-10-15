Milan, occasione Acerbi: ignorare il difensore sarebbe un errore

L’ex centrale dell’Inter è ancora senza squadra, Pastorello apre anche a soluzioni all’estero e il tempo stringe: dopo l’infortunio di Matteo Gabbia, i rossoneri hanno bisogno di riflettere seriamente su un profilo esperto, carismatico e già abituato a giocare sotto pressione

Il calciomercato offre occasioni che non sempre si presentano due volte. E quella che riguarda Francesco Acerbi è una di quelle situazioni sulle quali il Milan dovrebbe ragionare con attenzione, senza pregiudizi e soprattutto senza perdere altro tempo. Il difensore, oggi trentottenne, è ancora senza squadra e il suo futuro rimane tutto da scrivere. Nel frattempo, a Milanello c’è una necessità concreta da affrontare: l’infortunio di Matteo Gabbia ha aperto una falla nel reparto difensivo e lasciarla scoperta potrebbe trasformarsi in un rischio difficile da giustificare.

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A confermare la situazione è stato Federico Pastorello, agente di Acerbi, intervenuto ai microfoni di TMW. Le sue parole raccontano la frustrazione di un professionista che, nonostante l’età, continua ad allenarsi quotidianamente e desidera trovare una nuova squadra.

PAROLE – «È vero che ha 38 anni, ma ha fisico e determinazione, per non parlare di esperienza e carisma», ha spiegato il procuratore, sottolineando come il difensore potrebbe essere utile a diverse società italiane, sia da protagonista sia da comprimario.

Acerbi al Milan: un’opportunità da valutare senza pregiudizi

Il punto non è sostenere che Acerbi rappresenti la soluzione perfetta per ogni problema del Milan. Il punto è chiedersi se, in una situazione di emergenza difensiva, un giocatore con la sua esperienza possa offrire un contributo concreto. La risposta merita quantomeno una riflessione approfondita.

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Acerbi conosce perfettamente il calcio italiano, le sue dinamiche tattiche e la pressione che accompagna le partite di alto livello. Nel corso della carriera ha affrontato sfide importanti, accumulando esperienza in campionato e nelle competizioni europee. Non avrebbe bisogno di mesi per comprendere il contesto competitivo della Serie A, né di un lungo periodo di adattamento per familiarizzare con gli attaccanti avversari.

Naturalmente, l’età impone valutazioni precise sulle condizioni fisiche e sulla tenuta atletica. Prima di qualsiasi eventuale accordo, sarebbe indispensabile verificare lo stato di forma del difensore, la sua capacità di sostenere i ritmi richiesti e la compatibilità con le esigenze tattiche della squadra. Ma proprio per questo l’operazione andrebbe valutata concretamente, anziché esclusa a priori.

L’infortunio di Gabbia cambia le prospettive

L’assenza di Gabbia rende il discorso ancora più attuale. Quando una squadra perde un difensore importante, la dirigenza deve interrogarsi sulle alternative disponibili e sulla profondità della rosa. Affrontare una stagione con rotazioni ridotte al centro della difesa può diventare pericoloso, soprattutto quando il calendario si intensifica e gli impegni si susseguono senza pause.

Il Milan non può permettersi di sottovalutare il problema. Se esiste la possibilità di inserire un elemento esperto senza affrontare i costi di un trasferimento, vale la pena approfondire la pista. Un eventuale accordo dovrebbe naturalmente rispettare i parametri economici del club e garantire condizioni contrattuali sostenibili.

Acerbi, inoltre, non pretenderebbe necessariamente un ruolo da titolare inamovibile. Pastorello ha chiarito che il suo assistito cerca soprattutto continuità di impiego, non necessariamente un ingaggio elevato. Un elemento del genere potrebbe contribuire anche alla crescita dei difensori più giovani, trasmettendo abitudini professionali e conoscenze maturate in anni di calcio ad alto livello.

Pastorello apre all’estero: il Milan deve decidere

L’agente ha ribadito che la priorità del giocatore sarebbe quella di rimanere in Italia, ma ha anche ammesso che sono state aperte valutazioni su opportunità internazionali. Acerbi ha una forte motivazione a tornare in campo e non sembra intenzionato ad aspettare indefinitamente.

Ecco perché il Milan dovrebbe almeno valutare la situazione prima che altre società decidano di muoversi. Non si tratta di costruire il futuro attorno a un calciatore di 38 anni, ma di mettere una toppa a un problema immediato con un profilo che conosce il campionato e sa cosa significa competere ai massimi livelli.

Il mercato non offre sempre soluzioni ideali. A volte bisogna individuare quella più funzionale alle necessità del momento. E oggi, con Gabbia fermo e la difesa chiamata a garantire affidabilità, lasciarsi sfuggire anche solo l’opportunità di valutare Acerbi sarebbe un peccato.