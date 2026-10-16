Cisse e un futuro al Milan: pronto il rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio. Ecco dettagli e cifre

Cisse, la scalata del classe 2006 e l’intenzione del Milan di blindare il capocannoniere rossonero: ecco tutti i dettagli

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Dopo un avvio di stagione da assoluto protagonista, impreziosito da cinque reti in sette partite e dalla straordinaria tripletta realizzata a Salisburgo in Europa League, il Milan ha deciso di accelerare i tempi per blindare Alphadjo Cisse. Il giovane talento classe 2006, arrivato a gennaio dopo una trattativa lampo che lo aveva visto a un passo dal PSV Eindhoven prima di vestire la maglia rossonera (con il successivo prestito al Catanzaro fino al termine della stagione 2025/26), è ormai un punto fermo della squadra e della Nazionale Under 21. I contatti preliminari con il suo entourage sono previsti già nel corso della prossima settimana, con l’obiettivo dichiarato di formalizzare l’intesa entro la fine del 2026.

I dettagli della trattativa: stipendio a scatti fino a 3 milioni di euro

L’attuale accordo del giocatore, firmato fino al 2030 con un ingaggio di circa 800 mila euro a stagione, è destinato a essere profondamente ritoccato per premiare la crescita esponenziale del ragazzo. La proposta della dirigenza prevede l’allungamento della scadenza di un’ulteriore stagione, inserendo inoltre un’opzione per un anno supplementare.

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Dal punto di vista economico, il piano del club prevede un adeguamento progressivo suddiviso in scatti mirati per sostenere il talento rossonero nel corso degli anni. Per la stagione in corso l’ingaggio salirà a una cifra compresa tra 1,2 e 1,3 milioni di euro più bonus, mentre dalla prossima annata lo stipendio è destinato a crescere fino a circa 1,5 milioni di euro. La formula a scatti punta a premiare ulteriormente il rendimento del giovane attaccante portandolo a guadagnare prima 2,5 milioni e successivamente 3 milioni di euro a stagione.

Questa operazione rientra pienamente nella strategia societaria del Milan, fortemente orientata a valorizzare i giovani talenti e a costruire l’ossatura della squadra su una solida base italiana, affiancando Cisse a profili del vivaio come Bartesaghi, Camarda, Comotto e Torriani.