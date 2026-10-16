Il Frosinone batte il Sassuolo 4-2: spettacolare vittoria e temporaneo quarto posto. Il resoconto del match

Frosinone Sassuolo, la tripletta di Antonio Raimondo trascina i ciociari nel pirotecnico anticipo della settima giornata

La settima giornata di Serie A si è aperta allo stadio Benito Stirpe con un match scoppiettante e ricco di gol tra il Frosinone e il Sassuolo di Alberto Aquilani, reduce dal pareggio contro il Milan. La sfida, disputata dopo gli impegni delle coppe europee, ha regalato spettacolo e continui ribaltamenti di fronte, premiando la formazione di casa che si è imposta con il punteggio di 4-2, volando momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 13 punti.

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La partita si è sbloccata subito: al nono minuto i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Calò. Il vantaggio dei ciociari è durato però appena sei minuti, il tempo necessario a Domenica Berardi di trovare il gol del pareggio per i neroverdi al quindicesimo minuto.

Il ciclone Raimondo e la fuga decisiva dei gialloblu nella ripresa

Il momento chiave del primo tempo si è concentrato tra il ventiseiesimo e il trentesimo minuto, quando il Frosinone ha piazzato un micidiale uno-due firmato da Antonio Raimondo, autore di una splendida doppietta nel giro di quattro minuti che ha fatto esplodere lo stadio Stirpe. La reazione del Sassuolo non si è fatta attendere e, appena sette minuti più tardi, Thorstvedt ha accorciato nuovamente le distanze, chiudendo una prima frazione di gioco pirotecnica sul 3-2.

Nel secondo tempo la spinta dei neroverdi non è bastata a ribaltare l’inerzia della gara. Al cinquantasettesimo minuto ci ha pensato ancora l’assoluto protagonista del match, Antonio Raimondo, a chiudere i conti siglando il gol del definitivo 4-2 e mettendo a referto una straordinaria tripletta personale. Il Frosinone gestisce il doppio vantaggio fino al triplice fischio e continua a stupire in questo avvio di stagione.