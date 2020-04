Corsport, Commisso su Chiesa: «Due le condizioni per farlo andare via»

Corsport, Commisso parla di Chiesa e lo fa descrivendo le motivazioni che potrebbero portarlo a cedere il definitivamente giocatore

Corsport, Commisso parla di Chiesa e lo fa descrivendo le motivazioni che potrebbero portarlo a cedere il definitivamente giocatore. Chiesa attualmente è uno dei migliori in rosa e tra i più quotati in Serie A.

LE MOTIVAZIONI DEL PATRON- “Sono due le condizioni per farlo andare via: che lui me lo chieda e che l’offerta sia adeguata”. Così il Corriere di questa mattina in prima pagina