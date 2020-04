Corsera- Stipendi giocatori, oggi nuova discussione. Le ipotesi risolutive

Corsera, oggi nuova discussione tra Aic e Lega Serie A in merito al taglio stipendi, una soluzione si potrebbe trovare in base alla ripresa

Corsera, oggi nuova discussione tra Aic e Lega Serie A in merito al taglio stipendi, una soluzione si potrebbe trovare in base alla ripresa dei campionati. Come detto non c’è ancora un accordo tra la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori, oggi un ulteriore vertice potrebbe chiarire il tutto.

DUE LE IPOTESI- Il quotidiano riporta due ipotesi: taglio del 10% se si tornerà a giocare a porte chiuse, mentre sarà del 20% se la stagione dovesse concludersi senza il campo.