Corsera, Milan, davanti Ibra e basta. Priorità ai rinforzi in difesa, in queste ore si trattano diversi giocatori in prestito.

SOLO IN DIFESA- Il Milan, dopo aver preso in prestito secco il terzino Diogo Dalot, continua la ricerca di un difensore centrale, valida alternativa a Romagnoli e Kjaer. Per quanto riguarda l’attacco invece, secondo il quotidiano, in molti si aspetterebbero un vice Ibra ma che molto probabilmente non arriverà.