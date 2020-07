Corriere Sport: «Ostacolo Ibra», la Lazio tifa i rossoneri contro la Juventus

Corriere Sport: martedì 7 luglio, il Milan sfida la Juventus per proseguire il cammino verso l’Europa League e la Lazio…

«Ostacolo Ibra» – è questo il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Cr7 trova Zlatan sulla via dello scudetto e la Lazio a Lecce fa il tifo per i rossoneri.

Stefano Pioli non ha mai battuto la Juventus e questa sera sa che tre punti sarebbero fondamentali chiave Europa League. Dall’altra parte la Vecchia Signora vorrebbe continuare a coltivare il sogno scudetto.