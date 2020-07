Verso Milan-Juve: Pioli non ha mai battuto i bianconeri da allenatore

Verso Milan-Juve: il tecnico rossonero Stefano Pioli non è mai riuscito a vincere contro i bianconeri da allenatore

Quella di domani sarà una gara cruciale, sia per l’importanza simbolica che riveste, sia per gli obiettivi in palio: in programma alle ore 21:45 di martedì 7 luglio, Milan-Juventus sarà il secondo anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Un aneddoto poco confortante smorza l’entusiasmo rossonero, che dopo l’ultima vittoria era salito alle stelle: il tecnico del Diavolo Stefano Pioli non ha mai battuto in carriera da allenatore la Juventus. In 20 precedenti infatti sono arrivate solamente sconfitte (15) e qualche pareggio (5).