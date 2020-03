Coronavirus: Spadafora si esprime sulla ripresa della Serie A, le parole

Il Ministro Spadafora in esclusiva al TG1: «La Serie A può riprendere il 3 maggio, vedremo se a porte chiuse o no», i dettagli

Il Ministro dello sport Spadafora, poco fa, si è espresso in questi termini in un’intervista rilasciata al TG1, in relazione alle nuove misure ristrettive contro la pandemia da Coronavirus. In ambito calcistico, il ministro ha espresso notevoli dubbi riguardo un possibile inizio del campionato previsto per il 3 aprile.

Ecco nel dettaglio le sue dichiarazioni : «Ritengo possa riprendere a giocare il 3 maggio, almeno questo è quello che speriamo. Valuteramo poi se a porte aperte o porte chiuse, dipenderà dalla situazione. Poi ci saranno le competizioni europee – ha aggiunto – che si incroceranno col calendario».