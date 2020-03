Coronavirus, il messaggio di Shevchenko: «Ce la facciamo tutti insieme»

Intervenuto a Sky Sport, Shevchenko ha espresso tutta la propria vicinanza al popolo italiano impegnato nella lotta al Coronavirus

Che Andriy Shevchenko fosse ancora legato all’Italia, a prescindere dai colori rossoneri, lo si sapeva da tempo; l’ucraino, però, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto lanciare un messaggio da vero «patriota» esaltando la figura dei medici, definiti eroi nazionali e parlando della situazione Coronavirus facendo similitudini col suo passato. Ecco alcune dichiarazioni:

«Ho vissuto un momento molto simile quando avevo nove anni ed è scoppiata la centrale di Chernobyl. E’ stato un momento difficile. L’unica soluzione è credere alle decisioni del Governo. Non dobbiamo fare cose stupide, soprattutto non cercare di uscire. Non sappiamo se abbiamo il virus o no, ci sono tante persone che possono essere contagiose e si portano il virus dietro, continuandolo a passarlo ad altre persone senza avere sintomi. Non dobbiamo pensare solo a noi, ma anche a tante altre persone che possiamo contagiare».

L’indimenticato campione rossonero, poi, ha rivolto un saluto a tutti gli italiani, annunciando «di esser sempre vicino a voi, un abbraccio forte. Forza Italia, ce la facciamo tutti insieme». Un chiaro messaggio di speranza da parte di un grande uomo, dentro e fuori dal campo.