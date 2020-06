Coronavirus: il bollettino della Regione Piemonte di oggi

Situazione sotto controllo in Piemonte dove i dati relativi al Covid-19 sono confortanti, anche a Torino dove il Milan sarà di scena domani

42 nuovi casi (di cui 38 asintomatici e 17 nelle RSA) è il dato di oggi, giovedì 11 giugno registrato nella regione Piemonte. Nello specifico, nella provincia di Torino (dove il Milan sarà di scena domani sera contro la Juve, ndr), si registrano 29 nuovi casi a fronte di 191 guariti.

Attualmente, nel comune di Torino risultano positive 621 persone, una media di 0,71 ogni 1000 abitanti. Un dato in costante diminuzione nelle ultime settimane e che non dovrebbe rappresentare un pericolo per la formazione rossonera in occasione della sfida di domani allo Stadium.