Coronavirus: i dettagli della nuova offerta di Sky ai propri abbonati

L’emittente cerca di invogliare i propri abbonati a restare a casa con una nuova offerta esclusiva che terminerà il 3 aprile 2020

«Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati – si legge – via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto». Con questa nota apparsa poco fa, Sky ha lanciato la propria offerta per invogliare gli abbonati dell’emittente a passare il proprio tempo a casa.

L’emittente satellitare ha concluso il proprio trafiletto ufficiale con quest’altra premessa: «Ad esempio, i clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così a 16 canali cinema e a una selezione di titoli on demand per un’offerta completa con tutti i generi, dai film d’autore alle grandi prime visioni, tra cui Cetto c’è senzadubbiamente (dal 23 marzo) con Antonio Albanese. Oltre a contenuti educational e di svago con attività da fare in casa tra genitori e figli disponibili sui canali per bambini e ragazzi dell’offerta Sky». Un’iniziativa che gli abbonati avevano richiesto a gran voce sui social, quasi a crearne una vera e propria petizione.