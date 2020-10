Coronavirus, Gabbia e Plizzari verso il rientro in Italia

Coronavirus, Alessandro Plizzari e Matteo Gabbia torneranno presto in Italia insieme al medico degli Azzurri

Nei giorni scorsi era stata certificata la positività al Covid 19 dei giocatori Alessandro Plizzari e Matteo Gabbia mentre erano in ritiro con la Nazionale italiana Under 21. I due giocatori di proprietà del Milan (Plizzari è in prestito secco alla Reggina) rientreranno presto in Italia.

Dopo l’ok delle autorità islandesi, la Nazionale ha organizzato dei voli in sicurezza nel rispetto dei protocolli sanitari per riportare i due ragazzi a casa. Ad accompagnarli in direzione Milano Malpensa ci sarò anche il medico della squadra.