Coronavirus, ecco la bellissima iniziativa della FIGC: il comunicato

La FIGC ha reso disponibile il Centro di Coverciano per i pazienti affetti da Coronavirus, che hanno superato la fase critica della malattia

Con un comunicato apparso poco fa, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nella persona di Gabriele Gravina, ha reso nota l’accessibilità del Centro Tecnico di Coverciano, sede storica, tra le altre, della Nazionale maggiore di calcio per i pazienti affetti da Coronavirus che hanno superato la fase critica della malattia. Ecco il comunicato:

«Conclusi i sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile del Comune di Firenze, che installerà un presidio all’interno del Centro, è stato dato il via libera per attuare l’isolamento domiciliare, non risultando al momento necessari diversi interventi, per i pazienti positivi al COVID-19 che alla data delle dimissioni risultino autonomi, clinicamente guariti, ma ancora positivi al tampone e che siano impossibilitati a risiedere presso la propria abitazione».

«Sono 54 le camere che potranno esser utilizzate, insieme a tutti gli spazi comuni della Casa delle Nazionali, famosa all’estero come l’Università del calcio. Un luogo iconico, immerso nel verde fiorentino, dove sono stati costruiti, dal ’68 ad oggi, tutti i successi delle Nazionali italiane di calcio».