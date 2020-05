Coronavirus, ecco il gesto da signore dell’ex Milan Honda

In questa emergenza globale dovuta al Coronavirus e agli scompensi economici l’ex Milan Honda ha voluto compiere un gesto esemplare

Honda, ex esterno del Milan, ha deciso di non percepire lo stipendio dal Botafoga, club con il quale sta giocando, per donarlo in aiuto alla squadra stessa che si trova in grave crisi per via dell’emergenza Coronavirus che ha colpito drammaticamente anche il Brasile.

Le parole dell’agente a calciomercato.com – «È un ragazzo diverso, ha aiutato molte persone e non ha ricevuto lo stipendio da marzo. Sta seguendo con preoccupazione i problemi del Brasile e dice che non si sentirebbe bene se ricevesse denaro in questo momento»