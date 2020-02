Coronavirus, anche Juventus Milan a rischio. Probabili porte chiuse

A rischio porte chiuse ci è finita anche Juventus Milan di Coppa Italia. Tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione coronavirus

Dopo il no ricevuto dalla Juventus per lo spostamento del match contro l’Inter da domenica a Lunedì, in modo tale da far giocare il match a porte aperte, anche Juventus Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo, rischia di essere giocata a porte chiuse.

La situazione in Italia per quanto riguarda il coronavirus è in una fase di stallo e non ci sono netti miglioramenti, quindi la decisione di giocare a porte chiuse questa settimana potrebbe essere prorogata.