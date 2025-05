Coppa Italia Milan, la clamorosa tentazione di Conceicao: scenario a sorpresa, non se lo aspettava nessuno

Coppa Italia Milan, clamorosa tentazione di Sergio Conceicao in vista della finale del 14 maggio: Rafael Leao dalla panchina?

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan c’è un clamoroso scenario per quanto riguarda la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio all’Olimpico contro il Bologna. L’uomo copertina sarà sicuramente Rafael Leao, chiamato a griffare la sfida e ad incidere il suo nome sul trofeo per quello che sarebbe il secondo in stagione.

Tuttavia Conceicao sta pensando ad un’idea che avrebbe dell’incredibile: far partire il portoghese dalla panchina visti i grandi impatti avuti durante tutto l’anno a gara in corso.