Coppa Italia, la Rai rischia di perdere i diritti tv: c’è Mediaset

I diritti tv sono uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. Ed ecco che, oltre alla questione Serie A, potrebbero esserci dei cambiamenti anche per la Coppa Italia.

Infatti, secondo quanto raccontato da Il Messaggero, potrebbe cadere l’egemonia targata Rai. Il triennio 2021-2024 vedrebbe così in piena corsa anche Mediaset, pronta a presentare un’offerta importante per la competizione nazionale e anche per la Supercoppa.