Coppa Italia, Inter Milan: tutte le informazioni sui biglietti

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha comunicato tutte le informazioni sui biglietti per il Derby di Coppa Italia Inter Milan.

Dopo che la Lega Calcio ha stabilito date e orari dei prossimi impegni dei rossoneri, AC Milan comunica che la vendita dei biglietti per il settore ospiti al Secondo Anello Blu per la Semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Milan (martedì 19 aprile ore 21.00), inizierà venerdì 25 marzo e sarà divisa in tre diverse fasi di vendita.

Dalle ore 15.00 di venerdì 25 marzo alle ore 23.59 di lunedì 28 marzo: vendita riservata agli abbonati al campionato 2019/20. Ciascun abbonato potrà acquistare solo il proprio biglietto. Dalle ore 10.00 di martedì 29 marzo alle ore 23.59 di lunedì 4 aprile: vendita riservata ai titolari di Cuore Rossonero. Ciascun titolare potrà acquistare solo il proprio biglietto. Dalle ore 10.00 di martedì 5 aprile: vendita libera degli eventuali biglietti residui dopo i precedenti periodi di vendita.

PUNTI VENDITA E PREZZI

I biglietti saranno disponibili online sul nostro sito nella sezione dedicata e presso la Biglietteria di Casa Milan. Il prezzo dei biglietti è di 40€.