Coppa Italia, ecco quanto possono guadagnare Milan e Bologna vincendo il trofeo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Mercoledì 14 maggio alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. In palio non c’è solamente il trofeo ma anche un piccolo gruzzoletto per le società.

I due club nel percorso che li ha portati alla finale hanno già messo da parte circa 4.5 milioni euro. Alzare al cielo la Coppa porterebbe a guadagnare in tutto oltre 7 milioni di euro.