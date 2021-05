Coppa Italia femminile, stasera la finale con un dato che sa di rinascita

Coppa Italia femminile: stasera, alle 20.30, si giocherà la finale tra Milan e Roma, la prima anche per le giallorosse

LA PRIMA STORICA- “Prima storica finale per il Milan femminile- si legge a pag. 10- stasera, alle 20.30, si giocherà la Coppa Italia con la Roma (prima finale anche per loro). Per l’occasione- prosegue il quotidiano- il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà parzialmente aperto al pubblico: circa 4300 tifosi. In tribuna presenti l’a.d. Gazidis, il d.t. Maldini, il d.s. Massara e Stefano Pioli. «È un bel segnale, la società ci è stata vicina tutto l’anno», ha detto il tecnico Maurizio Ganz, fresco di qualificazione alla prossima Champions. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A”.