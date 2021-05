Ganz: «La notte di vigilia? Di solito trascorre diversamente»

Ganz: il tecnico del Milan femminile ha parlato alla stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Roma

VIGILIA – «La sera prima delle gare dormo sempre poco perché ti viene sempre da pensare. Questo non significa che non sarò carichissimo esattamente come le mie giocatrici e quelle della Roma. Voglio ringraziare la Bagnoli e Rita Guarino che dopo la qualificazione in Champions ci hanno tenuto a complimentarsi con noi».

OBIETTIVO – «Ad inizio anno speravamo di fare un grande campionato. Qualificarci in Champions era il nostro obiettivo così come vincere la gara di domani e portare il primo trofeo sulla bacheca del Milan, la Roma cercherà di fare lo stesso».

GARA SECCA– «Abbiamo preparato la gara di domani come tutte quelle di campionato. Essendo partita secca sappiamo che non ci saranno rivincite. Aver fatto il necessario ci da la sicurezza di approcciare in maniera buona la gara. Oggi faremo l’ultima rifinitura e poi domani daremo il massimo come “le mie guerriere” hanno sempre fatto».