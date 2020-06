Coppa Italia: clima non proprio estivo allo Stadium per Juve-Milan

Il Milan è atteso da un clima autunnale questa sera a Torino; pioggia incessante e temperature intorno ai 15°C

Se una delle preoccupazioni legate alla ripresa del calcio poteva essere quella delle torride temperature estive, almeno per stasera non si corre questo pericolo; a Torino il sole non si vede da quasi una settimana e le previsioni per la sfida di questa sera, se possibile, sono anche peggiori.

Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia dovrebbe giocarsi sotto la pioggia che non abbandona il capoluogo piemontese da domenica scorsa con le temperature che sono tornate ad un livello da autunno inoltrato, non andando oltre i 17° C. Per le 21, orario di inizio della sfida, è prevista una forte pioggia e circa 15°C di temperatura; insomma nessuno potrà lamentarsi del caldo…