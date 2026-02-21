News
Convocati Parma per il Milan: le scelte di Cuesta per la sfida di San Siro
Convocati Parma per il Milan: il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha diramato la lista ufficiale dei 23 crociati che prenderanno parte alla trasferta
Il cammino dei gialloblù incrocia quello del Milan in uno dei templi del calcio mondiale. In vista del match programmato per domenica 22 febbraio alle ore 18:00, l’allenatore Carlos Cuesta — giovane tecnico spagnolo subentrato per dare nuova linfa tattica alla squadra — ha ufficializzato l’elenco dei giocatori che saliranno sul pullman per Milano. La sfida, valida per il ventiseiesimo turno della Serie A Enilive, vede i ducali chiamati a un’impresa contro i padroni di casa.
Le assenze e le scelte tattiche
Il club emiliano ha diffuso i dettagli della spedizione tramite una nota ufficiale apparsa sul portale del club: «L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Milan-Parma, in programma domenica 22 febbraio alle ore 18:00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano», si legge su ParmaCalcio1913.com.
Non mancano però le defezioni pesanti. Il reparto arretrato dovrà fare a meno del centrale Alessandro Circati, pilastro della difesa italo-australiana, fermato dal giudice sportivo. Assente anche il giovane attaccante polacco Daniel Mikolajewski, talento in rampa di lancio che non sarà della partita.
I protagonisti attesi al “Meazza”
A centrocampo, gli occhi sono puntati sul talento cristallino di Adrian Bernabé, il regista spagnolo dai piedi vellutati che detta i tempi della manovra. In attacco, fari puntati su Gabriel Strefezza, esterno rapido e tecnico capace di saltare l’uomo, e su Gaetano Oristanio, fantasista scuola nerazzurra che cercherà il gol dell’ex a San Siro. Tra i pali, spazio a Edoardo Corvi, portiere affidabile cresciuto nel vivaio, mentre in difesa capitan Enrico Delprato guiderà il pacchetto arretrato con la consueta grinta.
La lista completa dei convocati
Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi. Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 15 Delprato, 61 Drobnic, 63 Mena Martinez, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri. Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen. Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.