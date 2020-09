Convocati Milan: le scelte di Pioli per la sfida contro il Bologna

Convocati Milan: ecco le scelte di Stefano Pioli per la sfida di questa sera a San Siro contro il Bologna valevole la prima giornata di Serie A

Convocati Milan, ecco la lista dei 23 convocati di Stefano Pioli per la sfida in programma questa sera a San Siro contro il Bologna e valevole la prima giornata di campionato 2020/21. In lista tutti i nuovi acquisti: Tatarusanu, Tonali e Brahim Diaz mentre sono ancora assenti i difensori Musacchio, Romagnoli e in avanti Rafael Leao.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Laxalt.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Diaz, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimovic, Maldini, Rebic.