Convocati Juve per il Milan: ritornano Chiesa e Bernardeschi

La Juve ha diramato la lista dei convocati per il big match di questa sera contro il Milan. Tornano Chiesa e Bernardeschi

La Juve ritrova Chiesa e Bernardeschi per la sfida contro il Milan di questa sera. Entrambi i giocatori sono stati inseriti da Allegri nella lista dei convocati. Anche De Sciglio, che aveva fatto differenziato in settimana, è nella lista. Ancora out gli infortunati di lungo corso Arthur e Kaio Jorge.

Questa la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevksi

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kean