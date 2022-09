Convocati Italia U17: ci sono due giovani del Milan

Convocati Italia U17, il ct Bernardo Corradi convoca due calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Raduno oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano per l’Italia under 17, al termine del quale, domenica 2 ottobre, si svolgerà l’amichevole contro i pari età della Fiorentina, Bernardo Corradi dopo di allora stilerà la lista definitiva dei venti giocatori che disputeranno la prima fase di qualificazione agli Europei under 17.

Prima gara nella capitale Pristina contro i padroni di casa del Kosovo mercoledì 5 ottobre, poi sarà la volta di Finlandia (sabato 8 ore 16) e Grecia (martedì 11 ottobre ore 13.00).

Lista dei convocati

Portieri

Tommaso Martinelli (Fiorentina), Omar Rugginenti (Milan), Francesco Tommasi (Inter)

Difensori

Tommaso Della Mora (Inter), Matteo Cocchi (Inter), Michele Ercoli (Lazio), Gabriel Ramaj (Atalanta), Thomas Renda (Fiorentina), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Francesco Verde (Juventus), Alessandro Ventre (Juventus), Andrea Zilio (Bologna)

Centrocampisti

Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Cosimo Fiorini (Zurigo), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Simone Pafundi (Udinese), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal)

Attaccanti

Riccardo Braschi (Fiorentina), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan)