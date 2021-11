Convocati Italia: tre rossoneri chiamati da Mancini

Convocati Italia: Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei giocatori per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Ecco chi sono i tre rossoneri

Convocati Italia. Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per le sfide a Svizzera e Irlanda del Nord, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Torino, in prestito dal Milan, Tommaso Pobega, mentre torna a distanza di un anno dall’ultima convocazione Sandro Tonali. Infine, l’ultimo rossonero è Davide Calabria. Ecco la lista:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).