Convocati Croazia: Dalic esclude Rebic dalla lista

Nonostante le ottime prestazioni, Rebic è stato escluso dai convocati dal CT Dalic per le gare di qualificazione al Mondiale della Croazia

Non convocato. Due assit contro la Lazio, un gol contro il Liverpool, un gol contro la Juve, il tutto nel giro di una settimana non sono bastati ad Ante Rebic per guadagnarsi la convocazione con la sua Nazionale.

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic,infati, ha diramato la lista dei giocatori scelti in vista delle prossime sfide di qualificazione al Mondiale in Qatar. Nell’elenco figurano quattro rappresentanti di club di Serie A: Mario Pasalic (Atalanta), Josip Brekalo (Torino), Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (Inter) saranno protagonisti, al contrario del rossonero Ante Rebic. La Croazia affronterà Cipro (8 ottobre) e Slovacchia (11 ottobre).