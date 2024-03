MN24 – Convocate Milan Femminile per la Roma, out solo una calciatrice: le scelte di Corti per il ritorno di Coppa Italia

Corti ha deciso su chi punterà per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domenica 10 marzo tra Milan Women e Roma. Le rossonere devono rimontare i due gol subiti all’andata. Come appreso da Milannews24, non ci sarà ancora Rubio Avila mentre il resto del gruppo è al completo.

Le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga, Swaby; Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Ávila, Soffia, Vigilucci; Asllani, Dompig, Ijeh, Laurent, Marinelli, Nadim, Stašková.