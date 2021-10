Convocate Milan Femminile per il Napoli: le scelte di Ganz

Il Milan femminile ha reso note le giocatrici convocate in vista del match di domani contro il Napoli. Tutte le scelte di mister Ganz

Dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo, le rossonere saranno impegnate a Napoli questo weekend: si scende in campo domenica alle 12.30, per riscattarsi subito. Queste le giocatrici a disposizione di Mister Ganz per la trasferta.

PORTIERI

Alberti, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Rizza, Thrige, Ticozzelli, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Jane, Vero.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Giacinti, Longo, Miotto, Ronchetti, Stapelfeldt, Thomas.