Controlli sanitari della Procura Federale a Milanello

Nella giornata di oggi vanno segnalati nuove ispezioni da parte della Procura federale nei centri sportivi di Milan e Udinese per accertare l’applicazione dei protocolli sanitari. Le verifiche a Milanello (ma non solo) hanno portato all’acquisizione dei documenti relativi a tamponi, test sierologici e misure adottate dal club per il contenimento del contagio da covid 19. Il controllo rientra nella normale prassi prevista per tutti i club professionistici fino al termine della stagione calcistica 2019/2020. Per quanto riguarda la prossima stagione non vi sono ancora direttive dall’alto.