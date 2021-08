Conti, futuro lontano da Milano: i rossoneri valutano la rescissione

Andrea Conti, futuro sempre più lontano dal Milan: i rossoneri valutano anche la rescissione del contratto. Le ultime sul terzino italiano

Mancano ormai tre giorni alla chiusura del calciomercato, e a Casa Milan rimane la questione riguardante Andrea Conti: il terzino rossonero è sempre più vicino a lasciare i colori rossoneri, ma il club interessati (Cagliari, Genoa, Sampdoria), non sono disposti a sborsare i 5 milioni di euro richiesti dalla società di Via Aldo per il trasferimento a titolo definitivo.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, Maldini e Massara nelle ultime ore starebbero valutando anche una possibile rescissione contrattuale.