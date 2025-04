Conte fa discutere in conferenza stampa: si apre la polemica per le sue dichiarazioni a sorpresa. Le ultimissime notizie

Antonio Conte, nome accostato al Milan, ha fatto discutere in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sul Napoli.

«Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare».