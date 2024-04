Conte Milan: il futuro dell’allenatore accostato ai rossoneri resta da definire. In tal senso non trova conferma questa ipotesi

Il profilo di Antonio Conte rimane uno di quelli accostati alla panchina del Milan ma anche di Juve in caso di divorzio da Max Allegri e Napoli. Tuttavia va specificata una cosa: è un profilo che piace, ma che non convince del tutto il nuovo corso bianconero che, anche per una questione di costi, preferirebbe puntare su un giovane in rampa di lancio, come fu proprio Conte nel 2011.

Non trovano inoltre conferma le voci che vorrebbero Calvo al lavoro per il ritorno del mister salentino. Il dirigente, infatti, ad oggi si sta occupando in modo piuttosto intensivo della ricerca di uno sponsor di maglia; obiettivo che, per inciso, è forse perfino più importante di trovare un nuovo tecnico per il destino del club in questo momento storico.