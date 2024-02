Conte Milan: pronto a tornare a giugno, tutta la VERITA’ sulle idee dell’allenatore

Conte è tra i nomi accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli. L’allenatore è pronto a tornare, cosa si preclude e cosa no

Tutti vogliono Antonio Conte. L’allenatore più desiderato sul mercato delle panchine, tra cui quella del Milan però non ha urgenza: aspetta, valuterà le opzioni.

Come riportato da Calciomercato.com vuole prendersi il suo tempo per valutare l’opzione perfetta, quella che gli permetta di vincere nell’immediato. Ma non è da escludere che scelga di ripartire anche con squadre che stanno vivendo situazioni complicate per riavviare un ciclo.