Conte: «Lotta scudetto? Mi interessa la premier...»

Antonio Conte, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della lotta scudetto in serie A. Ecco il suo parere.

«Al momento sembra una corsa a tre insieme all’Inter. Ma ora sono impegnato a pensare a chi lotta al vertice in Premier… Il campionato inglese ti migliora: vale per i calciatori,ma anche per gli allenatori. Ed in generale è l’ambiente intorno, lo spettacolo in campo, il rispetto per i protagonisti, la maniera di vivere la partita come un grande evento sportivo che è diversa rispetto all’Italia. Qui si respirano meno veleni e polemiche».