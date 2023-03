Conte, futuro legato al Milan? Il tecnico ha deciso! Dopo l’addio agli Spurs, l’ex ct della Nazionale ha scelto per l’imminente futuro

Antonio Conte è l’allenatore cercato da mezza Italia: si è pensato al ritorno alla Juve e all’Inter; anche il Milan era interessato all’allenatore. Il tecnico, però, ha deciso il suo imminente destino.

Secondo l’odierna edizione di Tuttosport, il tecnico ha deciso di fermarsi: tornerà a Torino ma soltanto per stare vicino alla propria famiglia dopo il difficile periodo passato in Inghilterra. Opterà un anno sabbatico per decidere cosa fare, in attesa di qualche progetto stimolante.