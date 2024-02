Conferenza stampa Stephan post Milan Rennes: «Qualificazione compromessa, ho un solo rimpianto»

Conferenza stampa Stephan post Milan Rennes: le dichiarazioni del tecnico dei francesi dopo l’andata degli spareggi di Europa League 2023/24

(inviato a San Siro) – Le parole di Stephan in conferenza stampa nel post post partita di Milan Rennes. Cosa ha detto l’allenatore:

QUALIFICAZIONE COMPROMESSA –«Un risultato scomodo, un risultato che ha punito l’inizio del secondo tempo che non è stato buono dopo un buon primo tempo. Eravamo vivi poi in 3′ si è ribaltato tutto e il ritorno è compromesso»

RIMPIANTO – «Abbiamo affrontato una squadra forte con giocatori di esperienza, sapevamo che il Milan ne fosse capace, ho solo il rimpianto dell’inizio del secondo tempo che ci ha condizionato a livello psicologico e compromesso il risultato»

SAN SIRO HA CONDIZIONATO – «Non ho visto una squadra inibita, anche noi abbiamo un grande pubblico. Anzi li ringrazio non ci è mai mancato il sostegno. Abbiamo incontrato una squadra più forte di noi».

THEO E LEAO – «Ci sono giocatori di grande livello al Milan, non è una scoperta non lo si sa da oggi»

SQUADRA IN DIFFICOLTA’ – «Non penso che ci abbiano messo così tanto in difficoltà, poi ovviamente si sono creati spazi dopo quella fase del secondo tempo in cui hanno segnato e lì la differenza è stata più netto»

LOFTUS CHEEK – «È vero avevamo parlato dei suoi inserimenti, poi le cose che prepari non sempre coincidono con quello che fai in campo»

PARTITA DI RITORNO – «Non voglio già pensare alla partita di ritorno, adesso voglio pensare solo al campionato, alla partita di domenica che è molto importante»

GOUIRI – «È stato fermo per più di un mese, sta tornando in condizione sarà una dei possibili titolari nella partita della prossima settimana»